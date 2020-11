Dans la bibliothèque de Yacine Retnani

Libraire à la tête du Carrefour des Livres, à Casablanca, Yacine Retnani partage quatre livres coup de cœur.

1. Pourvu qu’il soit de bonne humeur, de Loubna Serraj

“Ce livre est un gros coup de cœur que j’ai récemment lu. On ne peut pas en parler sans évoquer le talent d’écriture de Loubna Serraj. Dès la première page du roman, le lecteur est plongé dans l’action. C’est le genre de livre qu’on ne peut que lire d’une seule traite, tant l’écriture et l’histoire sont captivantes. L’intrigue se déroule au Maroc, en allant des années 1940 aux années 2000. Le lecteur voyage constamment entre des époques différentes, à travers les yeux des personnages. C’est l’histoire d’une jeune fille à la recherche de la vie de sa grand-mère et, à travers ce prisme, le lecteur revisite l’histoire du Maroc. On dit souvent que Pourvu qu’il soit de bonne humeur dénonce…