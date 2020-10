Hommage. Aziz Saadallah dépose les larmes

Il était acteur, auteur, réalisateur et producteur. Aujourd’hui, il n’est plus. Il lègue de belles histoires et de beaux souvenirs. Il s’est désappareillé le 13 octobre d’un faisceau nommé Assad. Rappels et témoignages en apesanteur autour d’une comète qui aura vécu près de 70 ans.

Par Anis Hajjam