Archives du Maroc: Prosper Ricard, inventoriste de l’artisanat sous le protectorat

A Oran, en 1900, Hubert Lyautey fait la rencontre d’un certain Prosper Ricard. émerveillé par sa rigueur et l’intérêt qu’il porte aux techniques traditionnelles et au monde de l’artisanat, le maréchal fait appel à lui pour diriger le “service des arts indigènes” du Maroc.

Par Khadija El Alaoui