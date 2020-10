Au Rassemblement national des indépendants (RNI), la vague de démissions collectives et individuelles du mois d’août dernier a laissé place à une nouvelle forme de fronde contre l’actuel leadership. Le 8 septembre, un “mouvement réformateur” a surgi au sein du parti, exigeant la tenue d’un congrès extraordinaire pour élire “un nouveau leadership sur une logique démocratique et non sur une politique du fait accompli qui divise le parti”. Les mécontents du RNI lancent dans la foulée une page Facebook, suivie aujourd’hui par environ 1300 personnes. Les photos du fondateur, Ahmed Osman, y sont omniprésentes, autant que celles de Mustapha Mansouri et Salaheddine Mezouar, successeurs du gendre de Hassan II à la tête du parti.

Flashback boycott

La tension est montée d’un cran le 14 septembre, lorsque l’actuel président Aziz Akhannouch a fixé la réunion ordinaire du Conseil national, le “parlement” du parti, au samedi 3…