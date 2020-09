Ahmed Aziz Bousfiha : “Le vaccin chinois et celui produit par AstraZeneca ne posent aucun danger pour la santé des citoyens”

L a décision du Maroc de procéder à des essais cliniques du vaccin produit par le laboratoire Sinopharm soulève beaucoup de questions relatives à la sécurité du citoyen, mais aussi des volontaires d’essais cliniques. D’après vous, doit-on avoir peur de ce nouveau vaccin ?

Absolument pas ! C’est sûr que ce vaccin n’est pas nocif pour l’homme, et cela pour plusieurs raisons. D’abord, c’est un vaccin tué et inactivé. Il ne peut donc pas produire une infection chez l’être humain. Et puis, la procédure de fabrication de ce genre de vaccin est très ancienne, elle est maîtrisée et utilisée pour la fabrication de plusieurs vaccins largement utilisés, notamment celui injectable de la…