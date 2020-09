S’estimant délaissés, les professionnels de l’événementiel au bord du gouffre

Une chute d’activité estimée à plus de 95 % depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire a bouleversé le secteur de l’événementiel. “L’arrêt de l’activité a été un coup dur pour moi comme pour mes collaborateurs, nous avons non seulement été privés de nos revenus mais aussi bouleversés de ne plus pouvoir exercer notre passion”, témoigne Ossama Ezzaki, cofondateur de Performance Group. L’agence événementielle, qui opère majoritairement via des contrats-cadres, a effectué de gros investissements et des achats à l’avance à la veille de deux événements programmés pour les mois d’avril et juin. À cause de la dégradation de la situation sanitaire du pays, ces derniers ont été annulés et l’entreprise s’est retrouvée avec un important stock de matériel, mobilier et goodies non utilisés. Des pertes évaluées à des millions de dirhams, en plus des charges fixes accumulées depuis le début de la crise,…