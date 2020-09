Ito à Casablanca

Après avoir développé une communauté forte sur instagram, ITO , la startup de lunettes en ligne ouvre sa première boutique sur Maarif (en face du McDO) Mercredi. « Essayer les lunettes virtuellement sur instagram n’était pas suffisant. On a écouté notre communauté, et on est venu leur faire essayer en vrai » nous dit Mehdi Mkinsi fondateur de ito.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Son nouveau pop-up store est une capsule entièrement bleu, et nous fait entrer dans un univers différent, avec une expérience super fun et instagrammable. »Avec Covid tout est en train de changer, et je crois que le futur des marques se trouve à l’intersection du digital et de la réalité, » pense Mehdi « et c’est ca qu’on a fait dans notre pop-up ».

ito s’est lancé exclusivement en ligne il y a 3 mois. Ils dessinent et fabriquent des lunettes de haute qualité, entre 550 et 1050 dh correction comprise, au lieu des 4000 dh que vous pouvez voir en boutique. https://www.instagram.com/ito._o/