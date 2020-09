Ismail Lahcini, entrepreneur et serial motivateur de start-ups

Spécialiste en accompagnement d’entrepreneurs, professeur universitaire, motivateur, serial-entrepreneur… Ismail Lahsini développe une philosophie très personnelle de la réussite qui tranche avec le “you can do it” ambiant. Portrait d’un original.

Ce n’est pas votre habituel guru de l’entrepreneuriat qui théorise des sophismes sur le Web sans jamais s’être cassé un ongle dans une aventure entrepreneuriale. Ismail Lahsini en a bavé. Né à Salé en 1980, il partage son enfance entre la ville des corsaires et le Moyen-Atlas, d’où est originaire l’essentiel de sa famille. “Des agriculteurs et des bûcherons, à mille lieues de l’entreprise”, s’amuse Lahsini, qui découvrira sa vocation au sortir de la fac de droit. Son diplôme de juriste en poche, il ressent une attirance pour le business, “mais pas pour l’argent, pour la vocation”, et multiplie les tentatives de lancement d’une entreprise pérenne. Sans succès. Or, loin de le décourager, l’échec motive ce touche-à-tout. Lahsini s’accroche, et, des nombreux accrocs naît le désir de…