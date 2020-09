OPPO va lancer la série Reno4 équipée des fonctionnalités d’imagerie les plus innovantes et d’un design avant-gardiste pour une expérience utilisateur agréable

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

La toute nouvelle Série Reno4 va supporter la 4G pour s’adapter au contexte du marché local et viendra avec une technologie innovante qui atteste des investissements continus d’OPPO dans une expérience orientée utilisateurs.

Le Reno4 perpétue la mission d’OPPO de délivrer de l’innovation qui correspond aux besoins des clients tout en se mettant dans la peau du consommateur. Avec le Reno4, OPPO repousse les limites et l’héritage de la série Reno en combinant le meilleur des deux mondes : l’utilité et le divertissement offerts par la technologie innovante d’OPPO avec le style et la personnalité d’un design avant-gardiste.

Le Reno4 est la meilleure option pour les utilisateurs ayant grandi avec un appareil mobile et qui comptent sur ça pour suivre les dernières tendances. Répondant aux goûts diversifiés de la jeune génération, la série Reno4, qui comprend le Reno4 Pro et le Reno4, se distingue par ses propres spécifications. Avec la technologie de charge flash SuperVOOC 2.0 de 65 W la plus rapide au monde actuellement disponible dans le marché, vous serez étonné de la rapidité du chargement de votre batterie et vos angoisses de chargement disparaîtront. Cependant, si vous cherchez à briller sur les réseaux sociaux, vous pouvez exprimer votre côté créatif avec la technologie d’imagerie innovante de la série Reno4. Le Reno4 permet de capturer facilement vos portraits créatifs ou vos vidéos à tout moment ce qui dévoilera “Clairement votre meilleure version” devant la caméra. Vous pourrez également améliorer vos compétences en matière de vidéo pour faire partie des dernières tendances en matière de courtes vidéos. En plus, de toutes nouvelles fonctionnalités de reconnaissance faciale et d’interactions sans contact seront disponibles sur le Reno4, ce qui vous donnera le sentiment de tenir l’avenir entre vos mains.

Un design avant-gardiste avec un corps fin et confortable et des couleurs uniques

En repoussant les limites du design industriel, le Reno4 a su trouver l’équilibre parfait entre fonctionnalité et un corps fin et léger.

Le Reno 4 sortira en “Bleu Galactique” ce qui introduit le “Reno Glow”, une nouvelle technique de design propre à la Série Reno d’OPPO. Cela combine parfaitement un mat unique avec des couleurs brillantes et scintillantes comme un diamant sous l’effet de la lumière. En utilisant le “Reno Glow” avec les nuances du gris et du “Bleu Galactique”, le Reno 4 a un look étincelant qui attire l’attention dès le premier regard.

Sentez la vitesse et ne stressez plus pour votre batterie avec le chargeur flash 65W SuperVOOC 2.0

Le Reno4, introduit, et pour la première fois, la meilleure technologie de charge rapide de sa catégorie aux utilisateurs globaux, le SuperVOOC 2.0. Cette technologie permet de charger le Reno4 complètement en 36 min et rien qu’avec 5 minutes de charge vous pouvez regarder 4 heures de vidéos sur YouTube. Avec le chargeur 65W SuperVOOC 2.0, vous n’aurez plus à vous soucier d’avoir oublié de charger votre téléphone pendant la nuit ou de quitter la maison sans une batterie chargée à 100 %. La sécurité du chargeur du Reno4 est aussi garantie grâce à la certification TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Des fonctionnalités caméra avant-gardistes qui vont clairement déverrouiller votre meilleure version

Le Reno4 vient avec des fonctionnalités caméra innovantes qui vont hausser vos techniques de photographie de vidéo à un autre niveau. La série Reno est l’outil qui vous habilitera, avec le moindre effort, à exprimer votre style unique, à clairement afficher “Votre meilleure version” et à faire briller votre portrait à chaque prise. Que ce soit pour filmer vos Vlogs à mettre sur YouTube, filmer de courtes vidéos pour TikTok ou tout simplement capturer des souvenirs inoubliables avec vos amis et vos proches, le Reno4 hausse la barre avec des fonctionnalités d’imagerie qui vont vous aider à donner vie à vos photos et vidéos de manière amusante.

Cela inclut le tout nouveau Mode Portrait Couleur IA, qui est fonctionnel en mode photo et vidéo et qui permet de rendre l’arrière-plan en noir et blanc tout en gardant la personne prise en photo ou en vidéo en couleurs. Vous aurez également l’opportunité de maîtriser les prises pendant la nuit grâce au Mode Nuit qui ajoute un effet néon artistique aux lumières des rues tout en illuminant la personne prise en photo ou en vidéo.

Comme une seule photo ne suffit pas à raconter une histoire, le Reno4 offre des fonctionnalités de vidéo innovantes pour pousser la limite de votre créativité. Avec le Ralenti Intelligent 960ips, vous serez capable de capturer 960 images par seconde et faire des prises époustouflantes au ralenti au beau milieu de l’action que ce soit en filmant des micros expressions faciales aux millièmes de seconde, le moment où vous arrosez vos plantes avec de l’eau ou le moment où vous jetez de la poudre colorée dans l’air.

Avec le Mode Ultra Stable 3.0, le mode ultra stable sera pour la première fois disponible même dans la caméra frontale. Cela utilise une stabilisation d’images améliorée qui vous permettra de faire des vidéos très stables avec le moindre effort même en filmant des activités très agitées. Avec les mode ultra stable et ultra stable pro dans la caméra arrière, vous serez bien équipés pour filmer des vidéos de très bonne qualité en marchant, en courant ou même en faisant du vélo.

Le contrôle à distance est maintenant possible avec le Reno4

Le Reno4 est équipé du Dual Punch-Hole design, un système plus avancé qui ne marche pas de la même manière que les autres systèmes de contrôle à distance. En améliorant les fonctionnalités de la caméra frontale au maximum, le Reno4 déverrouille une panoplie d’options de reconnaissance faciale et de contrôle à distance par les gestes qui rendent le téléphone plus facile et plus sécurisé à utiliser. Avec le Reno4, vous n’aurez plus à toucher votre téléphone pour l’utiliser en différentes circonstances.

Alors que nous préparons le terrain pour ce qui est à venir, restez à l’affût pour des fonctionnalités du Reno4 encore plus remarquables qui seront révélées lors de la conférence en ligne du lancement officiel par OPPO le 22 septembre 2020 à Casablanca.