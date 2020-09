La nouvelle Mercedes-Benz GLA : plus de caractère, plus d’espace, plus de sécurité

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’espace aux jambes à l’arrière est lui aussi nettement accru — et ce, bien que le GLA soit plus court de 1,5 centimètre. Parmi les éléments de design typiques des tout-terrain figurent la partie avant verticale, les porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière, ainsi que les revêtements protecteurs sur tout le pourtour. Les modèles 4MATIC disposent du Pack Technique Offroad de série. Celui-ci comprend un programme de conduite supplémentaire, un limiteur de vitesse en descente, une animation tout-terrain sur l’écran média et, en liaison avec les projecteurs MULTIBEAM LED, une fonction d’éclairage spéciale pour la conduite en tout-terrain.

Le nouveau GLA franchit un nouveau cap en matière de sécurité grâce à ses systèmes d’aide à la conduite avec la coopération du conducteur. Le Pack Assistance à la conduite a été élargi aux fonctions d’intersection, de couloir de secours, d’avertisseur de sortie signalant les cyclistes ou les véhicules à l’approche et de signalement des personnes détectées au niveau des passages piétons. Le GLA peut intervenir lorsque le conducteur ne réagit pas. Le freinage d’urgence assisté actif a dans de nombreuses situations la tâche d’éviter une collision ou d’en atténuer la gravité grâce à un freinage autonome ; en présence de véhicules immobiles ou traversant la route, le système peut aussi freiner jusqu’à 60 km/h environ. Cela permet d’éviter des collisions jusqu’à 50 km/h (selon la situation).

Avec des moteurs quatre cylindres puissants et efficients, des systèmes d’aide à la conduite actuels avec coopération du conducteur, un système d’infodivertissement MBUX intuitif et une commande confort ENERGIZING très complète, le nouveau modèle offre tous les atouts de la génération de véhicules compacts actuelle Mercedes-Benz.

“Avec le lancement du nouveau GLA, nous avons entièrement renouvelé notre famille de voitures compactes”, indique Britta Seeger, membre du directoire de Daimler AG, responsable de la Distribution Mercedes-Benz Cars. “La forte demande de SUV de la marque à l’étoile montre que notre offre de modèles est parfaitement adaptée à tous nos clients.”

“Le nouveau GLA crée une parfaite synergie entre la beauté à l’état pur et de robustes éléments tout-terrain”, estime Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group. “Nous propulsons ainsi ce dynamique SUV dans l’avenir du luxe moderne.”

Le nouveau GLA allie le meilleur des deux segments pourvoyeurs de gros volumes que sont les voitures compactes et les SUV. Les SUV constituent un pilier décisif de la palette de produits et représentent entre-temps le premier segment de grande diffusion de Mercedes-Benz. Jusqu’ici, plus de six millions et demi de clients ont opté pour un SUV Mercedes-Benz à l’échelle mondiale.

Le GLA est produit à Rastatt (Allemagne).

Plein d’assurance et dynamique : le design extérieur

Le GLA affiche des proportions imposantes avec des porte-à-faux courts à l’avant comme à l’arrière. Les lignes de la partie avant convergent avec fluidité via le montant avant jusqu’à l’habitacle à l’aspect résolument compact. Les bossages esquissés sur le capot moteur soulignent également l’allure pleine d’assurance du véhicule, au même titre que les jantes 20 pouces maxi mises en relief.

La silhouette claire marquée par des lignes réduites et des surfaces mises en valeur confère sportivité et modernité au SUV. Le GLA se distingue par les puissants épaulements de sa carrosserie et la ligne de ses vitres latérales digne d’un coupé. Le graphisme latéral très sculptural dégage une élégance dynamique et offre un jeu de lumière intéressant.

La grille de calandre est ajourée comme sur les autres SUV Mercedes-Benz et arbore une lamelle, ainsi qu’une étoile centrale. Typique de la marque, l’intérieur des blocs optiques offre une finition haut de gamme, minutieuse et précise.

Vu de profil et de dos, le véhicule en impose par ses épaulements musclés. Ses portes débordent sur les bas de caisse. Pour un confort d’accès accru, ainsi qu’une prévention efficace des salissures sur l’encadrement des portes et une meilleure protection anticollision en cas de choc latéral. Les revêtements de protection sur tout le pourtour délimitent les proportions et soulignent le caractère tout-terrain du véhicule, tout comme la protection anti-encastrement design de l’avant et de l’arrière.

Les feux arrière sont en deux parties. Les réflecteurs ont été déplacés vers le bas et intégrés au pare-chocs pour une ouverture plus large du coffre et donc un chargement facilité. La partie arrière produit dans le même temps un effet de largeur accru. Divers autres détails optionnels axés sur la valeur d’usage tels que les rampes de toit intégrées et la protection de seuil chromée sont proposés selon la ligne d’équipement choisie.

Moderne et haut de gamme : l’aménagement intérieur

La planche de bord est composée d’un volume de base unique soigneusement découpé en espace conducteur et passager avant. L’espace côté conducteur est occupé par l’unité autonome des écrans disponible en trois versions : avec deux écrans de 7 pouces (17,78 cm), avec un écran de 10,25 (26 cm) et avec une variante Widescreen arborant deux écrans de 10,25 pouces. Côté passager avant, l’évidement est orné d’un insert décoratif.

Les cinq buses de ventilation rondes au design façon turbines haut de gamme sont dotées d’ailettes finement dessinées. L’accoudoir est intégré sans transition dans la partie centrale des contre-portes. La poignée de maintien et de fermeture assistée est constituée d’un profilé tubulaire et disposée à l’horizontale telle une barre de toit.

Le véhicule est équipé de série du système d’info divertissement intuitif MBUX (Mercedes-Benz User Experience). MBUX peut être composé de manière personnalisée à l’aide de différentes options. Ses principaux atouts sont un processeur puissant, des écrans et des graphismes de grande qualité, un affichage personnalisable, un affichage tête haute intégralement en couleur, un système de navigation à réalité augmentée, un logiciel doué d’une faculté d’apprentissage et, enfin, un système de commande vocale activable par le mot-clé “Hey Mercedes”.