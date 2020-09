Infinix Zero 8 lancé officiellement au Maroc

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

C’est ce 19 septembre 2020 que le Zero 8 fait son entrée sur le marché du mobile marocain. Un smartphone haut de gamme qui débarque avec les dernières technologies mobiles en termes de prouesse et d’innovation.

Une caméra super puissante

Livré avec une caméra puissante de 64 + 48MP avec mode Ultra Nuit et d’un capteur SONY IMX686, permet au Zero 8 de vous offrir une expérience photographique magnifique. L’algorithme RAW permet au mode Super Night de fournir une qualité d’image nette, peu importe les conditions d’éclairage lors de scène de nuit, de faible luminosité ou de contre-jour.

Les fonctionnalités de stabilisation vidéo embarquées

Le Zero 8 dispose d’un stabilisateur gyroscopique de haute précision intégré et du système de stabilisation électronique de l’image (EIS) version 3.0 grâce à la coopération avec Vidhance, un logiciel amplificateur de vidéo.

Les caméras avant et arrière prennent en charge les fonctionnalités de stabilisation vidéo, l’effet Bokeh, détection de mouvements oculaires, et le mode Super Slow-motion. Ces fonctionnalités permettent de réduire divers problèmes tels que les vidéos tremblantes et floues pendant la prise de vue et de réduire considérablement la difficulté de postproduction. Il sera donc un excellent choix pour les Vloggers et les Youtubers.

Une performance technique pour une meilleure expérience unique

Le Zero 8 est livré avec un processeur Octa-core encore plus puissant, le MTK Helio G90T avec une fréquence pouvant aller jusqu’à 2,05 GHz. En plus d’une configuration mémoire aussi performante de 8 Go de RAM et 128 Go de ROM. Ce qui offre au Zero 8 des performances puissantes pour une meilleure expérience de jeu sur mobile.

Une batterie puissante avec une super charge rapide

Le Zero 8 vient avec une batterie de 4500mAh qui s’adapte à un usage quotidien et dispose d’une technologie de charge rapide “Super Charge” de 33W permettant de recharger la batterie en seulement 30 min.

Une expérience visuelle incroyable

Le Zero 8 est équipé d’un écran FHD + de 6,85 pouces, offrant une luminosité pouvant atteindre 480 nits, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. Cette innovation permettra aux utilisateurs de jouir d’une expérience visuelle incroyable.

Infinix Zero 8, prix et disponibilité

Avec ses performances puissantes et un design innovateur la marque Infinix annonce lors de ce lancement officiel un prix conseillé de 2799 Dhs. Ainsi le Zero 8 compte bien se positionner dans le segment des smartphones haut de gamme. Le Zero 8 est mis en vente sur la plateforme en ligne ma.xpark, dans le concept store d’Infinix au Morocco Mall ainsi que chez tous les revendeurs agréés et l’opérateur téléphonique Orange.