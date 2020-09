Ama Détergent devient la première entreprise de la région Doukkala-Abda à obtenir le label “TAHCEINE”

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ama Détergent, industriel marocain spécialisé dans la production de détergents et de désinfectants connus sous la marque Mio, vient de remporter, en ce début septembre, le droit d’usage du label “TAHCEINE” décerné par l’organisme marocain de certification “IMANOR”. Elle devient, ainsi, la première entreprise de la région de Doukkala-Abda à avoir obtenu le label.

Basé notamment sur le protocole gouvernemental pour la gestion du risque de contamination à la Covid-19 dans les lieux de travail, le référentiel “TAHCEINE” établit les exigences devant être satisfaites par un organisme pour assurer la continuité des activités dans des conditions sanitaires maîtrisées. S’adressant aux organismes opérant dans tous les secteurs de l’industrie et des services, ce référentiel présente des lignes directrices et des recommandations permettant de satisfaire ces exigences.

Avec cette distinction, Ama Détergent prouve avoir pris toutes les mesures préventives sanitaires pour la continuité de son activité et renforce son aptitude à rassurer son personnel, clients et partenaires sur sa capacité à fonctionner dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

“Cette certification représente pour nous le fruit de nos efforts déployés pendant cette période cruciale. Nous avons fait de la protection de nos collaborateurs et de notre écosystème notre première priorité dans ce contexte de crise sanitaire. Nous considérons que notre responsabilité envers nos différents partenaires va au-delà de la qualité de ses produits”, déclare M. Anouar Radi, PDG de Ama Détergent.

Avec cette distinction, Ama Détergent démontre, encore une fois, son fort engagement pris dès les premiers jours du déclenchement de la pandémie de Covid-19 au Maroc. L’industriel marocain a fait preuve d’une solidarité, d’une citoyenneté et d’une mobilisation exemplaires durant la crise sanitaire du Covid-19 en mobilisant ses ressources matérielles et humaines pour protéger le corps médical et sécuritaire de Casablanca et El Jadida, au front pour la lutte contre la pandémie.