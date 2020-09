Grand théâtre de Casablanca : un appel d’offres pour la billetterie, le reste en stand-by

Le projet du grand théâtre de Casablanca avance, mais toujours à petits pas. Récemment, la société de développement local (SDL) Casa Aménagement, maître d’ouvrage délégué, a lancé un appel d’offres lié à la fourniture, l’installation et la mise en service du système de gestion des accès et de la billetterie du théâtre casablancais, pour un budget de 3,8 millions de dirhams. Quant à l’ouverture des plis, elle a été fixée au 29 septembre. Cet appel d’offres intervient près d’un an après la fin des travaux de construction de la bâtisse. “Le théâtre est prêt depuis une année, mais il n’a toujours pas été livré par Casa Aménagement, car il reste des détails à fignoler. De plus, la crise sanitaire a ralenti ce type de projet”, nous déclare Abdelmalek Lakehayli, 4e vice-président du bureau du Conseil de la ville.

“Le confinement a tout gelé”

Si…