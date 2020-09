Ahmed Rhassane El Adib : “Les gens ne veulent pas se faire diagnostiquer pour ne pas finir dans les hôpitaux de campagne”

L ors de la première phase épidémiologique, le Maroc comptait peu de cas graves et de décès. Est-ce le résultat d’une parfaite stratégie de prise en charge ou du faible nombre de tests de dépistage?

Quand on analyse les différentes populations qu’on a eues, pour les premiers 2500 cas, le taux de létalité était de 7%. Cela s’explique par le nombre réduit de tests qu’on effectuait dans seulement trois laboratoires. Avec les 2500 cas suivants, on est arrivés à un taux de létalité de 5%, qui a baissé à 2% pour les 2500 cas suivants. En plus, ce taux a eu une tendance baissière durant le mois de juin…