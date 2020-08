Plan de relance des coopératives : “On souhaite développer un esprit entrepreneurial”

L’Office du développement de la coopération (ODCO) a annoncé cette semaine un plan de relance du secteur coopératif, particulièrement frappé par la crise sanitaire actuelle. Au programme, la mise en place de “chèques-cadeaux culturels” pour les produits d’artisanat et issus de coopératives, l’insertion d’une composante artisanale dans les projets d’investissement, la mise à niveau et l’accompagnement ciblé des artisans, la mise en place de subventions sur la base d’appels à projets et la digitalisation du secteur pour lui permettre de faire face à la perte de clients. Pour Youssef Hosni, directeur de l’ODCO, des solutions sont possibles pour une transformation du secteur, qui compte près de 34.000 coopératives et 600.000 adhérents. Entretien. TelQuel : Quelles sont les grandes lignes du plan de relance annoncé cette semaine ? Youssef Hosni : L’objectif principal de ce plan de relance, c’est la mise à niveau…