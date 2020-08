Rétropédalage : la CNOPS va désormais rembourser les prestations liées au Covid-19

Après concertation avec le ministre de l’Économie et des Finances, et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps), la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a décidé d’activer le remboursement et la prise en charge des dépenses et prestations liées au Covid-19. Un rétropédalage qui intervient une semaine après la première note de service relative au non-remboursement des prestations liées à la Covid-19 et datée du 12 août.

Dans un communiqué publié ce 19 août, la CNOPS annonce ainsi que les prestations liées au Covid-19 seront remboursées. Des réunions techniques sont prévues la semaine prochaine.

Pour rappel, la CNOPS avait indiqué, le 12 août, qu’elle ne remboursait pas les frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liées à la pandémie de Covid-19, que ce soient les analyses biologiques, les examens radiologiques de diagnostic et de suivi, ou les séjours hospitaliers et les médicaments. Une décision qu’elle justifiait alors par le fait que cette pandémie est considérée comme une “maladie à caractère épidémique”, et donc exonérée de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la Santé.