En sélection officielle à la Mostra de Venise, "Zanka Contact" raconté par Ismaël El Iraki

Zanka Contact, premier long-métrage du prometteur réalisateur Ismaël Iraki a été sélectionné pour l’édition 2020 du festival La Mostra de Venise. Une consécration pour cet artiste qui a bravé vents et marées pour mettre sur pied ce long-métrage “ovni”, qui sort des sentiers battus. Entre deux sessions de postproduction finales, il en parle, avec ferveur et passion. Rencontre. TelQuel : Votre premier long-métrage est en lice pour le Lion d’or à la Mostra de Venise. Est-ce que cette sélection sauve la saison, perturbée par la pandémie de coronavirus ? Ismaël Iraki : Évidemment, on a été fortement impactés par la crise sanitaire, mais je suis extrêmement heureux et reconnaissant de cette sélection à la Mostra. Ce qui est fou, c’est que cette année, avec l’annulation de plusieurs grands festivals dont Cannes, Telluride ou Locarno, le festival de Venise a reçu un nombre très important de films, aux alentours de cinq fois…