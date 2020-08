Conseil de la concurrence : Un communiqué royal et beaucoup de questions

Ouvert par une enquête de TelQuel en 2017, le dossier du marché marocain des hydrocarbures n’est pas près d’être clos. Alors que le Conseil de la concurrence s’apprêtait à infliger une amende record aux acteurs du secteur pour non-respect des règles concurrentielles, un communiqué du cabinet royal est venu rebattre les cartes, suite à une remise en cause du processus de décision du président du Conseil, Driss Guerraoui, par d’autres membres du même Conseil. Le 28 juillet, le Palais a en effet annoncé la nomination d’une “commission ad hoc chargée de mener les investigations nécessaires à la clarification de la situation”. Loin de trancher sur une éventuelle entente entre les distributeurs de carburants, ce communiqué, très commenté, suscite en fait encore plus d’interrogations, et confirme, s’il le…