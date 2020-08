Royal Air Maroc et Air Arabia ne transporteront plus de passagers vers la France à partir du 3 août

De la tension dans l’air ? Les compagnies aériennes marocaines se sont vu imposer des restrictions de vols par les autorités françaises, à compter du 3 août et jusqu’au 10. Une mesure qui vient compliquer le programme de vols spéciaux, récemment mis en place par les autorités à compter du 14 juillet, dans le but de rapatrier les nombreux ressortissants marocains bloqués à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. “À partir du 3 août, le programme des vols va être différent, nous explique une source diplomatique. Les vols des compagnies marocaines autorisées (Royal Air Maroc et Air Arabia) n’auront lieu que dans un sens, en partance des différentes villes françaises et à destination du Maroc. Dans l’autre sens, ce seront les compagnies françaises qui assureront la desserte.”

