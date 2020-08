L’Agence Directe de BANK OF AFRICA fait peau neuve et offre une panoplie de services à distance

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Lancée en 2016, l’Agence Directe est l’agence dématérialisée de BANK OF AFRICA, qui permet aux clients d’ouvrir un compte à distance, où qu’ils soient et à tout moment, et de souscrire aux offres de produits et services à des tarifs préférentiels.

Cette refonte entre dans le cadre du parcours d’ouverture de compte en ligne, initié pour améliorer l’expérience client en proposant des parcours simplifiés, via un site actuel et intuitif. Aussi, elle vise à proposer une nouvelle offre et des services innovants susceptibles de répondre aux besoins des clients et de satisfaire leur appétence aux canaux digitaux.

Cette nouvelle offre se matérialise par 5 bénéfices majeurs :

• Une tarification préférentielle et différenciée de l’agence physique ;

• Une offre riche et diversifiée répondant aux besoins des différents segments de clients ;

• Un parcours simple permettant au client de réaliser son entrée en relation et de s’équiper en produits et services à distance en quelques clics ;

• Une réactivité garantie se matérialisant par la communication du RIB au client par e-mail (avant même son 1er passage en agence) ;

• Une assistance aux clients assurée à travers plusieurs canaux : par e-mail à agencedirecte@bankofafrica.ma ou par téléphone au +2 125 203 930.

La plateforme Agence Directe est joignable à des horaires élargis du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h et le samedi matin, de 8 h à 13 h. À l’occasion de cette refonte, BANK OF AFRICA a également mis en place une offre promotionnelle portant sur une gratuité de 6 à 12 mois sur les packages proposés à la clientèle.

À travers cette offre, BANK OF AFRICA confirme encore une fois sa position de banque connectée à son environnement, capable de s’adapter à l’évolution permanente des technologies en offrant à tout instant des solutions sur mesure à l’ensemble des catégories de ses clients.