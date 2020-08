ALL Accor Live Limitless lance son magazine ALLFBLADNA

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Au programme de cette publication originale : des expériences inédites et inspirantes conçues autour des valeurs d’authenticité, de solidarité et de créativité. Le tout sous le signe d’un tourisme collaboratif !

Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une nature riche et sauvage, #ALLFBLADNA présente ainsi des itinéraires exceptionnels pour s’immerger au cœur d’environnements somptueux et vivre les sensations d’un roadtrip aux hasards des envies et des occasions.

La solidarité est également célébrée à travers des étapes au cours desquelles chacun peut partir à la rencontre de femmes et d’hommes qui perpétuent et partagent au Maroc des savoir-faire ancestraux. De véritables ambassadeurs du terroir et de l’artisanat !

Dans ce magazine ALLFBLADNA il est aussi question de créativité avec des visites d’ateliers et de concept stores, des résidences d’artistes et de galeries d’art. Une vitrine des cultures traditionnelles et d’expressions nouvelles qui font vivre le Maroc plus intensément que jamais.

Le magazine #ALLFBLADNA destination Marrakech/Essaouira/Safi est disponible en ligne : https://bit.ly/39b2PaP

