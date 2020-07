Café maure de Rabat : les dessous d’une restauration polémique

Gros coup de pioche sur un pan de l’histoire de Rabat. Le célèbre Café maure, situé dans la kasbah des Oudayas, a été démoli. Le lieu était un incontournable de la ville, fréquenté aussi bien par les Rbatis que par les touristes de passage qui venaient y siroter un verre de thé à la menthe ou manger des pâtisseries traditionnelles en profitant de la vue sur le Bouregreg et les remparts de Salé. Les photos du café réduit en tas de gravats, qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux cette semaine, ont provoqué une onde de choc parmi les habitants de la capitale. S’il vient bel et bien d’être rasé, le café devra renaître de ses cendres et être reconstruit à l’identique, comme l’apprend TelQuel de sources concordantes. Une restauration qui s’inscrit dans le projet plus…