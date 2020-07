[Bilan d’étape] Prise de risque, fin de la rente, simplification des procédures, les recommandations de Mohammed Fikrat pour l’économie

Mardi 14 juillet, la Commission spéciale pour le modèle de développement (CSMD) présentait un bilan d’étape après six mois d’activité. L’occasion pour Chakib Benmoussa et son équipe de présenter les cinq axes de réflexion sur lesquels la CSMD devrait plancher durant les six prochains mois, suite à l’extension de son mandat par le roi Mohammed VI. Pour chacun de ces axes de réflexion, un coordinateur d’équipe a été désigné. Lors de cette conférence de presse, c’est le PDG de Cosumar, Mohammed Fikrat, qui a ouvert le bal en tant que coordinateur de l’équipe de la CSMD chargée de la réflexion sur l’économie.

Réalisations économiques

Au rang des réalisations dans ce domaine, l’homme d’affaires a notamment cité la politique d’ouverture économique impulsée par Mohammed VI sur le continent africain, les plans sectoriels initiés par nos différents gouvernements ainsi que…