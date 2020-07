Surpeuplement, sous-effectifs, allégations de torture : ce que dit une mission parlementaire sur nos prisons

Le rapport de la mission exploratoire temporaire sur la situation de trois établissements pénitentiaires du pays a été discuté le 8 juillet au sein de la commission de Justice en présence de Mustapha Ramid, ministre d’État chargé des droits de l’Homme, et Mohamed Salah Tamek, délégué général de la Direction générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR). “L’objectif de cette mission exploratoire est de mettre en lumière les problématiques élémentaires et constructives du milieu carcéral, mais aussi de dégager des recommandations à même de contribuer à l’évolution de la gestion de ce secteur, d’améliorer les conditions de détention, et d’humaniser ces établissements”, annonce d’emblée le rapport, fruit du travail de membres de la commission de Justice à la Chambre des représentants. La mission, présidée par l’istiqlalien Omar Abassi, a entamé son travail en janvier 2019 avant de finaliser ses conclusions une année plus tard. Trois prisons ont été visitées par nos élus…