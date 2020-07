OPPO A92, le smartphone le plus puissant en matière de divertissement mobile vient d’arriver au Maroc

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le OPPO A92 a été étudié et conçu de manière à pouvoir répondre à tous les besoins du consommateur marocain, en particulier du jeune public, en matière de divertissement mobile. Grâce à sa RAM surpuissante de 8 Go, à ses 128 Go de ROM et à sa batterie de 5000 mAh, il possède tous les atouts nécessaires pour offrir une expérience de divertissement mobile extrêmement fluide. Équipé d’un magnifique néo-écran 1080P et d’une caméra AI Quad 48MP, le OPPO A92 s’affirme comme l’outil incontournable des jeunes utilisateurs, du fait des technologies de pointe qu’il intègre, mais aussi de son design élégant, tendance et dynamique.

“La série A est adulée par les jeunes du monde entier qui reconnaissent la qualité, mais aussi la performance, la technologie, le design et l’accessibilité des smartphones qui composent cette gamme. Le tout nouveau OPPO A92 perpétue cette tradition et s’impose désormais comme la nouvelle solution de divertissement mobile et de communication la plus performante, la plus connectée et le plus accessible pour les jeunes Marocains, notamment en cette période de crise liée à la pandémie et qui incite à davantage d’économies et à plus de connectivité”, a indiqué Steven Wan, vice-président de OPPO Maroc.

Des performances haut de gamme incroyablement accessibles pour un divertissement sans limite

En plus d’être équipé d’une batterie de 5000 mAh à très haute autonomie, le OPPO A92 profite de 8 Go de RAM+128 Go de ROM. Le smartphone arbore également un magnifique néo-écran 1080P pour un design et une expérience d’utilisation à la fois tendance et dynamique.

Équipé d’une caméra Quad Ultra HD de 48 MP gérée par IA, le OPPO A92 n’est jamais pris en défaut dès lors qu’il s’agit d’immortaliser tous vos meilleurs moments. Son capteur extra-large vous offre des images à la fois éclatantes et lumineuses, avec une précision des détails tout simplement inouïe. Sa fonction Ultra Dark intégrée permet aux utilisateurs de capturer des clichés ultra clairs même lorsque la luminosité fait cruellement défaut.

Et ce n’est pas tout ! L’objectif ultra grand-angle de 8 MP et de 119,1 ° qui équipe ce smartphone d’exception vous permet d’élargir davantage vos horizons et de capturer de manière judicieuse tous les moments importants de votre vie. Le mode ultra nuit 2.0, qui est associé à la grande ouverture F1.7 de l’appareil photo principal, vous fera réussir tous vos clichés de nuit. Il faut dire que, lorsqu’il détecte une luminosité extrêmement basse, le OPPO A92 crée automatiquement une seule image d’une scène de nuit à partir de 3 à 8 clichés de différentes intensités qu’il combine ensemble afin d’optimiser la clarté et la netteté du rendu final. De cette manière, vos photos seront toujours professionnelles et nettes, peu importent les conditions où elles sont prises.

Le OPPO A92 est également équipé d’une caméra frontale de 16 MP à grande ouverture (f2.0). Son algorithme est capable d’identifier automatiquement l’âge et le sexe des différents modèles photographiés et donc de générer des selfies beaucoup plus personnalisés et incroyablement naturels. Les images que vous obtenez mettent en avant de manière délicate la texture de votre peau, en plus de vous offrir des effets de contours beaucoup plus lisses et nettement plus raffinés.

Enfin, avec l’essor de la vidéo et la multiplication des Vlogueurs, il fallait créer un produit qui puisse générer des vidéos étonnantes au quotidien ! C’est désormais chose faite grâce à OPPO A92 qui est conçu comme une véritable centrale de tournage mobile ! Plus claires, plus stables, sans latence et avec des couleurs beaucoup plus vives sans latence vos vidéos, qui seront filmées en 4K, seront toujours de haute qualité. Que ce soit en plein soleil ou en pleine nuit, les défauts habituels, tels que le bruit et la distorsion des couleurs, seront considérablement réduits. Ce smartphone vous permettra en outre de réussir le montage de toutes vos vidéos grâce à son logiciel super puissant.

Un design à couper le souffle

Afin de réussir à mieux répondre au mode de vie et aux goûts des jeunes utilisateurs, OPPO a procédé à quelques ajustements novateurs lors de la conception du OPPO A92.

En adoptant un néo-affichage 1080P de 6,5 pouces, OPPO A92 fait passer le langage de la cosmétique à un niveau supérieur. Doté d’une caméra frontale intégrée, le smartphone présente un rapport écran/corps ultra-haut de 90,5 % et des contours d’écran de seulement 1,73 mm de gauche comme de droite. La résolution de 2400 × 1080 pixels de son écran, conjuguée à sa densité qui est de seulement 405 PPI, permet de dépasser la limite de reconnaissance de l’œil humain et de vous offrir ainsi une expérience visuelle ultra-immersive. Certifié par TüV Rheinland, le mode de protection oculaire du OPPO A92 est capable de filtrer efficacement la lumière bleue de l’écran, garantissant ainsi un plus grand confort même après des heures d’utilisation. En outre, le réglage du rétroéclairage par IA apprend intelligemment de vos différentes habitudes d’utilisation et optimise au maximum les niveaux de luminosité de l’écran.

Le déverrouillage latéral des empreintes digitales du OPPO A92 est, quant à lui, nouvellement inauguré sur la série. Le bouton d’alimentation, mais aussi le bouton de reconnaissance des empreintes digitales, sont tous deux intégrés sur un côté de l’appareil, ce qui permet de conserver un corps parfaitement intact et élégamment sobre. La présence de ces deux boutons sur le flanc du smartphone vous évite, en outre, de salir votre écran avec vos empreintes digitales.

Le corps élégant du smartphone est traversé de stries lumineuses qui scintillent à chaque mouvement. Chacun des détails du smartphone est étudié pour offrir le meilleur design possible, mais aussi le meilleur rapport qualité/prix aux utilisateurs.

Le OPPO A92 sera commercialisé au Maroc à partir du 27 juin. Il sera disponible dans tout le Maroc au prix de 2.999,00 DH en 2 finitions différentes : Noir crépuscule et Violet Aurore.