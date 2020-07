Espionnage : qui se cache derrière NSO Group, l’entreprise israélienne à l’origine du logiciel Pegasus ?

Un petit clic et une infiltration. Depuis quelques jours, le nom de l’entreprise israélienne NSO Group est sur toutes les lèvres. Et pour cause, dans une enquête dont les conclusions ont été publiées le 22 juin, l’ONG Amnesty International affirme que le journaliste Omar Radi a été victime d’une infiltration et d’une surveillance de son téléphone par “injection réseau”. Un espionnage qui serait le fruit de l’utilisation du logiciel Pegasus développé par l’entreprise israélienne NSO. Qui se cache derrière cette entreprise ? Comment s’est-elle développée et surtout comment Pegasus fonctionne-t-il ? Éléments de réponse.

Formés à l’école 8200

C’est à Herzliya, ville côtière israélienne située à quelques dizaines de kilomètres de Tel-Aviv, que le groupe NSO a vu le jour en 2010. Derrière cet acronyme aux allures mystérieuses, les prénoms…