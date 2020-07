Salaheddine Nabirha : “Il est impératif de cesser de corréler l’école au marché du travail”

S ortir de la dichotomie public-privé

Les parents se trouvent, aujourd’hui, confrontés à une offre publique d’enseignement ne répondant pas aux attentes et une autre, privée, de plus en plus inaccessible, et voient se refermer sur eux l’étau d’une charge financière insoutenable, souvent à l’origine de drames familiaux.

Pourtant, une troisième voie est possible et trouve ses origines dans l’article 40 de la loi-cadre sur l’éducation. En effet, il est désormais possible, par la force de la loi, pour les académies régionales, de nouer des partenariats permettant l’exploitation des murs des écoles publiques par une tierce partie, dans le cadre de conventions réglementées. Cette fenêtre juridique permettrait l’éclosion d’une nouvelle génération d’écoles, les écoles de la…