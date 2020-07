Silence, on (re)tourne ! La production cinématographique à l’heure du déconfinement

Dans un communiqué officiel publié le 23 juin, le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la reprise des productions cinématographiques ainsi que de la délivrance d’autorisations de tournage à partir de ce jeudi 25 juin. Un début de relance pour le secteur audiovisuel qui s’accompagne de la publication d’un guide de sécurité sanitaire, consultable sur le site web officiel du CCM et destiné aux productions ainsi qu’aux équipes de tournage. Selon le communiqué, le guide fait suite à “une étude approfondie sur les procédures internationales mises en œuvre dans le secteur audiovisuel” et “vise à assurer un environnement de travail sûr pour les productions locales et étrangères prévoyant de tourner au Maroc, pendant et après la pandémie”.

“Les producteurs doivent garder en tête les impératifs de cette période : la santé de l’équipe technico-artistique” Guide du CCM

Dans ce document d’une vingtaine de pages, le CCM rappelle l’ensemble des mesures de prévention en vigueur, ainsi…