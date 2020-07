Mohammed Fikrat, Cosumar : “Le Maroc s’est montré plus résilient face à la crise”

Les efforts pour contrôler la pandémie de Covid-19, notamment les contraintes sanitaires et la fermeture des frontières, ont mis en exergue l’extrême importance de garantir l’approvisionnement en produits alimentaires et de faire face aux pénuries de certaines denrées de base. En outre, l’opinion publique nationale a réalisé le rôle fondamental que joue l’agriculture et l’agroalimentaire dans l’approvisionnement régulier des marchés en produits alimentaires.

Autosuffisance

Alors que le système alimentaire mondial subissait un bouleversement et une mise à l’épreuve suite à la propagation du virus, le Maroc, ayant consacré le caractère stratégique de l’agriculture, s’est montré plus résilient face à la crise. Le pays a pu assurer une offre suffisante à ses citoyens tout en maîtrisant les prix grâce à la mobilisation des professionnels de l’agriculture à assurer un approvisionnement, malgré les contraintes sanitaires et les perturbations du circuit logistique. En effet, dans le respect des conditions sanitaires imposées par le Covid-19, les…