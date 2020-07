Accusés de ne pas avoir déclaré leurs employés à la CNSS, Ramid et Amekraz peinent à trouver le bon justificatif

Deux figures de proue du PJD. L’un préside la Commission centrale pour l’intégrité et la transparence et l’autre dirige la Chabiba. Mustapha Ramid et Mohamed Amekraz sont malmenés par deux fuites qui, résolument, remettent en cause leur crédibilité en tant que membres du gouvernement. À commencer par le ministre d’État chargé des droits de l’Homme, réputé très proche de Saâd-Eddine El Othmani. Tout a commencé par un enregistrement qui a fait irruption sur la Toile dans la soirée du jeudi 18 juin. L’audio indique notamment que Mustapha Ramid “n’accorde pas les droits légaux à la secrétaire de son cabinet d’avocat à Casablanca”. Cela se manifeste particulièrement par “sa non-déclaration à la CNSS”. Annonçant son décès après une longue maladie,…