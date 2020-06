Reprise partielle de la distribution du magazine TelQuel

Chère lectrice, cher lecteur,

Après une absence de plusieurs semaines suite à la décision des autorités de suspendre la publication et la distribution des éditions papier, le magazine TelQuel au format papier sera de nouveau imprimé et distribué à partir du samedi 6 juin 2020.

Toutefois, en raison des difficultés logistiques qu’il rencontre actuellement, notre distributeur ne pourra assurer la diffusion de TelQuel cette semaine. Le magazine papier sera donc dans un premier temps distribué prioritairement à nos abonnés et nous le mettrons à votre disposition dans quelques points de vente à Casablanca et Rabat, listés plus bas.

La reprise de la distribution à l’ensemble des kiosques du royaume est quant à elle prévue vendredi 19 juin prochain, si les contraintes logistiques sont levées.

Nous vous rappelons que notre numéro de la semaine et près de 200 numéros archivés sont disponibles en version digitale (cliquez ici).

Nous saisissons aussi cette occasion pour vous remercier de continuer à lire et à soutenir TelQuel à travers notre site et notre application mobile (sur iOS et Android).