Libraires : métier en transformation

On n’est pas restés les bras croisés”, martèle Hassan Kamoun, directeur de la Librairie de Paris, à El Jadida, et président de la jeune Association des libraires indépendants du Maroc (ALIM). “Nécessité fait loi”, ajoute Souad Balafrej, de l’historique Kalila wa Dimna à Rabat. Depuis mi-mars, entre l’état d’urgence sanitaire, le confinement et les incertitudes liées autant à la pandémie qu’à l’avenir, les librairies ont connu une forte période de tourmente. Certaines ont fermé. D’autres sont restées ouvertes, mais avec un système de retrait de livres précommandés et des horaires aménagés. La plupart ont proposé un service de livraison à domicile. Pour toutes, le chiffre d’affaire s’est écroulé. Mars, avec le Salon international de l’édition et du livre de Casablanca ou les programmes de rencontres-signatures, n’a pas été le pire mois, même si des baisses par rapport à l’exercice de l’année précédente ont été enregistrées. Mais “en avril, c’était zéro”, s’inquiétaient…