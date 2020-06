David Toledano : “Il faut relancer les chantiers en stand-by”

M obiliser les marchés publics

Alléger l’ardoise et renflouer les caisses

L’une des pistes de relance passera par la consolidation de l’infrastructure. La commande publique jouera un rôle majeur dans la relance. Elle est la seule à même d’enclencher une reprise rapide et vigoureuse de l’économie. Par conséquent, il est nécessaire de mobiliser ces marchés publics qui ont pris beaucoup de retard. Plusieurs chantiers colossaux sont, en effet, dans le pipe, et un certain nombre de travaux budgétisés par le ministère depuis plusieurs années sont en stand-by. Ces budgets dormants doivent être mobilisés, d’autant qu’ils sont déjà cadrés et bénéficient de financements. Il s’agit en l’occurrence de projets de constructions portuaires, de transport, d’autoroutes…

Le redémarrage de l’activité des usines du secteur ne peut se faire sans financement des besoins en fonds de roulement. Il est impératif…