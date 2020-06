Quatre livres dans la bibliothèque de Samar Hoballah

A la tête de la librairie Al Mouggar, à Agadir, et membre de l’Association internationale des libraires francophones (AILF), Samar Hoballah partage avec les lecteurs de TelQuel des ouvrages qui l’ont marquée.

1. Le naufrage des civilisations de Amin Maalouf

Pour moi, ce livre est inscrit dans une trilogie. Il y a près de vingt ans, Maalouf publiait Les Identités meurtrières. En 2009, il publiait Le Dérèglement du monde, et l’année dernière sortait Le naufrage des civilisations. Cet essai analyse les civilisations actuelles en s’appuyant sur des événements historiques. Il montre comment les grandes puissances manipulent le monde. Avec les états-Unis, par exemple, qui ont encore leur aura mais qui perdent de leur crédibilité, l’Europe qui avait promis beaucoup de choses aux peuples qu’elle avait ralliés au nom de l’Union Européenne mais qui les a finalement déçus, et le monde arabe qui est en train de se disloquer. Amin Maalouf est comme un voyant, car à chaque livre, on a l’impression qu’il voit venir les choses bien avant que…