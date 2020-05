Les mémoires de Youssoufi: Exclu du lycée et SDF (épisode 3/7)

Son enfance, ses combats, Ben Barka, Bouabid, Omar Benjelloun, Hassan II et Mohammed VI… le Premier ministre de l’Alternance revient sur des épisodes et des acteurs de l’histoire du Maroc dans un livre-événement.

« Sitôt la manifestation terminée (celle de fin janvier 1944, déclenchée à la suite de l’arrestation de la direction de l’Istiqlal par les autorités du protectorat, ndlr), nous avons décidé de regagner l’internat. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir les portes du lycée fermées (pour avoir bravé l’interdiction faite aux élèves de participer à la manifestation, cassant dans leur résistance le bras du directeur français de l’établissement, ndlr) (…) Nous étions âgés de dix à vingt ans, sans proches à Rabat et originaires, pour notre grande majorité, de villes lointaines. Nous ne disposions pas non plus d’argent pour regagner nos foyers.

Archive: Article paru dans le numéro 801 de TelQuel publié le 8 mars 2018

En désespoir de cause, nous avons songé à trouver refuge à la mosquée Sunna, située à proximité du lycée, afin de nous reposer, étancher notre soif et rassurer les…