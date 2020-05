3 livres de Mohamed Leftah à (re)lire pendant le confinement

Par ces temps de confinement, rien de mieux qu’une bonne sélection de livres Pour se changer les idées. TelQuel vous propose de lire ou relire Mohamed Leftah, d’autant que l’édition La Croisée des Chemins a consacré l’année 2019 à la réédition d’ouvrages de l’auteur en hommage posthume.

1. Une chute infinie

“A Settat, un adolescent se donne la mort devant sa classe, sidérée. Mohamed Leftah était un des élèves. Il revient sur ce geste et livre une chronique acide d’un village marocain dans les années 1960, où se mêlent bigoterie et hypocrisie : des versets vengeurs condamnant à d’éternelles souffrances celui qui ose le suicide, les amours vénales ou homosexuelles vues comme seuls refuges contre la pesanteur sociale, ou le mépris de tous promis à celle qui prétend refaire sa vie. Cette chronique permet aussi à l’écrivain de célébrer la beauté du geste et du corps de cet adolescent qui, tel un athlète, s’est élancé d’une fenêtre avec une “grâce indicible” et dans une “perfection mortelle.”” *