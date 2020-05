Qu’en pense-t-elle ? Qu’aurait-elle fait ? L’opposition face au projet de loi 22-20

La “loi bavette”, comme l’ont appelée les internautes, a eu un effet certain sur le positionnement commun de l’opposition au gouvernement El Othmani. PAM, Istiqlal et PPS ont tous les trois exprimé des confluences quant à la nécessité de faire bloc face à une éventuelle adoption du 22.20. Mais jusqu’où sont-ils prêts à aller ?

Sur le pied de guerre

“Nous avons d’ores et déjà commencé la coordination au niveau des groupes et groupements parlementaires, et notamment sur le plan politique. Les orientations données en ce sens sont effectivement de coordonner nos actions et nos initiatives sur différents points au Parlement”, déclare à TelQuel le SG du PAM, Abdellatif Ouahbi, assurant “l’attente des contributions de (leurs) groupes parlementaires”.

Une donne que confirme le secrétaire général du PPS, Nabil…