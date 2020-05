L’homme ayant foncé sur un troupeau de moutons près de Bouznika a été arrêté (ONG)

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis le 2 mai montre un homme foncer en voiture sur un troupeau de moutons. Après son massacre, l’homme, un étranger résident au Maroc, lance menaçant : “Casse-toi, parce que tu vas finir comme les moutons”. Dans une deuxième vidéo, un jeune garçon, en larme, fils du propriétaire du bétail, dit brièvement : “Il a tué notre bétail et je ne sais pas pourquoi.” L’insoutenable scène se passe à plage Essanaouber, communément appelée plage David, près de Bouznika.

“Les moutons se sont introduits dans son jardin, il a vu qu’ils broutaient le gazon, il a pris sa voiture et leur a foncé dessus. Deux sont morts et les autres sont blessés”, témoigne une personne qui aurait assisté à l’incident, sur la page Facebook de l’association Comme chiens et chats Maroc.

L’organisme de protection des animaux affirme que le présumé assaillant a été arrêté par la gendarmerie d’Al Mansouria et sera présenté demain devant le procureur du roi. L’association se constituera partie civile dans cette affaire.

Toujours selon la même source, le présumé assaillant n’en sera pas à sa première mutinerie animale. “Nous avons appris qu’il avait des antécédents, il a déjà tué un chien appartenant à un propriétaire et son crime est resté impuni”, écrit l’association sur sa page Facebook.

La vidéo du massacre a largement été relayée sur les réseaux sociaux, provoquant l’émoi des internautes.