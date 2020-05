Zakya Daoud revisite la vie culturelle marocaine des années 60 à 80

Aux périodes de grande tension et de blocage politique, la culture est une échappatoire tant pour les lecteurs que pour les journalistes, elle féconde les esprits, calme et apaise les âmes”. Après avoir retracé “trente ans de journalisme”, dans la somme remarquable qu’était Les Années Lamalif (1958-1988), où elle faisait la synthèse des positions de la revue en politique, en économie, sur les questions sociétales et bien sûr en culture, sa rédactrice en chef Zakya Daoud y revient en s’intéressant cette fois spécifiquement à la vie culturelle dont la revue s’était faite l’écho. Littérature, peinture, cinéma, théâtre… dans cet essai fluide et dense, elle retrace la chronique des œuvres marquantes et des noms aujourd’hui illustres qui ont forgé la culture marocaine.

Capter l’air du temps

