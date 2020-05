Quatre livres dans la bibliothèque de... Aminata Pagni

En cette période de confinement, l’auteure Aminata Pagni, qui vient de publier son premier roman, Impossible de rester, nous a sélectionné quatre romans qui l’ont marquée et occupent une place essentielle dans sa bibliothèque.

1. Mariama Bâ, Une si longue lettre

“C’est un livre qu’on lit très tôt en Côte d’Ivoire, au collège, mais je pense qu’il faut le lire plus tard. Mariama Bâ est une auteure sénégalaise qui a eu une vie extraordinaire. Son texte aborde la condition des femmes dans le contexte sénégalais traditionaliste, au moment où ce jeune pays, qui venait tout juste d’acquérir son indépendance, se voit confronté au modernisme. Le personnage phare de Ramatoulaye, dont le mari est décédé, écrit une lettre à son amie, qui réside en Europe, et dans laquelle elle raconte son veuvage. Elle réalise une rétrospective de la vie qu’elle a eue avec cet homme pour lequel elle a sacrifié sa carrière afin de lui permettre de briller. On découvre ainsi deux vies parallèles de femmes issues du même milieu. Ce…