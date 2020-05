﻿Maroc-Espagne: la vérité sur la guerre du Rif

Abdelkrim Khattabi a planté une république au cœur d’une monarchie dominée par deux puissances coloniales: la France et l’Espagne. C’était en 1922. Sur cet événement extraordinaire, ainsi que sur la guerre qui a embrasé tout le Rif entre 1921 et 1926, mettant en émoi tout l’Occident et inspirant bien des révolutions à venir, un livre La Guerre du Rif (Editions Tallandier) revient avec un éclairage nouveau, fourmillant de rapports confidentiels et de témoignages directs. Victoires, défaites, intrigues, trahisons, etc. TelQuel restitue pour vous, avec l’aimable autorisation des auteurs, les moments les plus saillants de cette formidable leçon d’histoire, douloureuse, complexe, aux prolongements et aux résonances tout à fait actuels.

Les suppliciés d’Igueriben

Le 17 juillet 1921 au matin, une colonne de 200 hommes et d’une centaine de mulets chargés de munitions et de barriques d’eau quitte Anoual pour…