Ramadan confiné : Al Aoula et 2M, tout un programme (vidéos)

Jamais autant d’attente n’a accompagné la programmation des deux principales chaînes marocaines durant le mois de ramadan. Et pour cause, le confinement prolongé force les citoyens à se contenter des divertissements à domicile, à commencer par la télévision.

À l’approche de l’heure du ftour, après le ftour ou en prime time, les chaînes nationales essayent de mettre toutes les chances de leur côté pour offrir une programmation diversifiée pendant le mois sacré. Une occasion pour les chaînes de maximiser leurs revenus publicitaires, puisque les taux d’audience pendant ramadan atteignent des chiffres exceptionnels.

Romances et thèmes sociaux, Al Aoula mise sur des valeurs sûres

En tête d’affiche, Al Aoula commence par rappeler que ses responsables ont écouté les téléspectateurs, qui redemandaient une nouvelle saison de Souhlifa. Les aventures de la petite Israa et son oncle auront une suite, puisque ce dernier se mariera et verra sa vie de couple menacée par la jalousie de Souhlifa. Une série qui sera diffusée tous les jours à 15 h 15.

Al Aoula mise aussi sur Serba, de Londres à la ferme, l’histoire d’une jeune avocate à Londres qui hérite d’une ferme en déclin qu’elle prend en main. Des péripéties prévues à 19 h 35, en prime time donc, avec la participation, entre autres, de Rachid Rafik et Rafik Boubker.

Pour l’après-ftour, la première chaîne nationale diffusera Yacout wa Anbaar. Dramatique, la série traite un phénomène social marocain, celui de la quête d’héritier. C’est l’histoire de Haj Tlemsseni, un marchand assez aisé et père de six filles, qui rêve d’un héritier. Quand sa femme accouche encore une fois d’une fille, les péripéties commencent… Une série qui sera diffusée à partir de 20 h 20 avec la participation de Noura Skalli.

Morjana sera le rendez-vous hebdomadaire d’Al Aoula. L’histoire d’amour entre Ahmed, jeune homme d’une famille aristocratique, et Morjana, issue de la communauté Gnaouie, dont les grands-parents sont les “serviteurs” du père d’Ahmad. Un thème classique de la télévision marocaine, diffusé tous les jeudis à 22 h 30.

Al Aoula compte aussi sur de nouveaux téléfilms et des émissions religieuses et sociales pour s’octroyer la plus grande part d’audience. La chaîne annonce cinq téléfilms marocains : Al Madi la Yaoud, L’congé, L’balisa, L’hamza et Attakrim.

Humour et suspense sur 2M

La deuxième chaîne nationale commence par révéler l’affiche de sa sitcom en prime time, La coopérative. La série décrira le quotidien d’une coopérative agricole fondée par les femmes dans un village du Moyen Atlas, et sera diffusée à 19 h 45.

Quelques minutes plus tôt, à 19 h 30, 2M diffusera Mchiti Fiha dans sa version 2020. La caméra cachée où les victimes sont les stars marocaines a enregistré un record d’audience avec plus de 13,6 millions de téléspectateurs en 2019, et 2M espère faire mieux.

Hassan El Fed revient. Vedette de la deuxième chaîne, le comédien semble avoir concocté une nouvelle capsule appelée Tendance. Exit Ba Kabor, Hassan El Fed enfilera le costume de plusieurs personnages hilarants qui font notre quotidien, pour essayer de passer au crible plusieurs facettes de la société marocaine. La capsule sera diffusée tous les jeudis, à 22 h 45.

La chaîne met également en avant le fait de diffuser, dès le premier dimanche du ramadan (23 h), la version 100 % marocaine du Marrakech du Rire, avec la troupe d’Humouraji.

Autre rendez-vous hebdomadaire fixé par 2M, la série Zhar El Batoul (22 h 45). Un casting composé de Salma Rachid, Rabii El Kari, Fati Jamali, Said Ait Bajja, Omar Lotfi ou encore Anouar El Joundi, pour raconter l’histoire de L’Batoul, qui consent à épouser Nasser, caïd de Tafilalet. L’Batoul découvre peu à peu les qualités de son mari, dont elle tombe éperdument amoureuse. Mais Nasser est accusé de tentative d’assassinat contre le grand pacha du Sud…

Al Sirr Al Madfoune ou le secret enterré est une série dramatique qui sera diffusée tous les jours à partir de 20 h 30, qui retrace l’histoire d’Omar, un jeune qui revient dans son quartier pour combattre ses vieux démons, dont une grave accusation qui lui reste en travers de la gorge.

À 22 h 15, 2M diffusera une autre série dramatique. Héritage, le titre en dit long sur le synopsis. L’histoire d’un riche patriarche qui a la mainmise sur toute la fortune familiale. Lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’un cancer, c’est une course contre la montre qui est lancée pour décider qui lui succédera.

Al Ghariba, qui sera diffusée tous les jours à minuit, est la troisième série dramatique de 2M à l’occasion du mois sacré. C’est l’histoire de Souad El Houari, une Marocaine qui rentre au pays après plusieurs années de labeur à l’étranger. Alors qu’elle tente de se réinsérer dans une société qu’elle redécouvre, elle se retrouve au centre de toutes les convoitises et autres plans des membres de sa famille.

Tout comme Al Aoula, 2M mise également sur des téléfilms comme Fifty Fifty et Korsa d’Abdelilah Ferkous, Rajel Lemra ou encore L’maaqoul, en plus de ses émissions phares comme la capsule culinaire de Choumicha et le Rachid Show.