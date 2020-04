L'ONCF ferme les gares de Rabat Agdal et Salé Tabriquet à partir de ce samedi 18 avril

L’Office national des chemins de fer se protège davantage contre le coronavirus (Covid-19). Après sa décision de suspendre tous ses trains sauf les navettes de proximité, l’ONCF a décidé de fermer les gares Rabat Agdal et Salé Tabriquet à partir de ce samedi 18 avril.

Cette décision entre dans le cadre des mesures préventives de lutte contre le coronavirus (Covid-19), précise l’office dirigé par Mohamed Rabie Khlie. Les clients sont invités à emprunter les trains navettes rapides (TNR) programmés durant cette période de confinement au départ de Rabat ville et Salé ville qui seront maintenues ouvertes, lit-on dans un communiqué diffusé dans la soirée du vendredi 17 avril.

L’ONCF avait décidé le 23 mars dernier de réduire à minima le trafic des trains navettes reliant Casablanca, Rabat et Kénitra, Casablanca et l’Aéroport Mohammed V, Casablanca et Settat ainsi que Casablanca et El Jadida. Les navettes programmées sont exclusivement réservées pour « les personnes qui se déplacent pour motif de travail et qui disposent des attestations de circulation dérogatoire délivrées par les autorités compétentes », lit-on dans un communiqué de l’ONCF.