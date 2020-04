Tracking: Les bienfaits et les dangers de la stratégie de l’Intérieur

La technologie, les applications et les renseignements émis par nos téléphones ont-ils leur place dans la bataille contre le nouveau coronavirus? Le tracking GPS et l’exploitation des données personnelles au sens plus large pourraient en effet être bien utiles à Big Brother pour savoir qui respecte et qui ne respecte pas les mesures de confinement. Prises en amont, ces mesures auraient même pu écarter la nécessité d’un confinement. Mais à quel prix? À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. C’est un principe qu’ont adopté plusieurs nations asiatiques, notamment la Corée du Sud, Taïwan, la Chine ou encore Singapour, pour juguler la propagation du Covid-19. Au-delà des mesures sanitaires dites “classiques” comme inciter la population à respecter la distanciation sociale entre les personnes, se laver…