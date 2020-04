Le coronavirus, révélateur des défaillances de la santé publique au Maghreb

Au Maroc, des vidéos tournées par des patients infectés par le virus dénonçant les conditions de séjour dans des hôpitaux publics ont relancé la polémique lancinante sur l’état du secteur de la santé, parent pauvre du budget de l’État.

En Algérie voisine, “la crise sanitaire a mis à nu les défaillances du système de santé”, estime aussi le Pr Kamel Bouzid, chef de service et président de la Société algérienne d’oncologie médicale, cité par le site TSA.

En Tunisie, pays en plein marasme, le secteur de la santé avait déjà été ébranlé l’an dernier par une série de décès de nouveau-nés, avec à l’époque des témoignages accablants sur la saleté, la gestion déficiente du personnel ou le manque de matériel.

Face à la maladie du Covid-19, les trois pays ont très vite adopté des mesures de restriction pour limiter la propagation et assurent faire le maximum face à une situation inédite. À ce jour, l’Algérie reste le pays du Maghreb le plus touché, avec 83 décès et 986 cas déclarés, contre 44 décès et 708 cas au Maroc, et 14 décès pour 455 cas en Tunisie.