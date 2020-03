Thomas Piketty: “Historiquement, la justice éducative a permis le développement économique”

Six ans après son best-seller, Le Capital au XXIe siècle, vendu à 2,5 millions d’exemplaires, l’économiste français Thomas Piketty, spécialiste des inégalités, est reven u au-devant de la scène médiatique avec son dernier livre, Capital et idéologie, paru en septembre 2019. Dans ce nouvel ouvrage, il déconstruit les idéologies politiques et économiques développées au fil du temps pour justifier les inégalités et revient sur les mesures qui ont permis, dans différents pays au cours de l’histoire, de les dépasser, afin de s’en inspirer pour répondre aux défis actuels. Conséquences des disparités sociales marocaines, défaillance d’un système éducatif à deux vitesses, taxation de l’héritage, refonte de la fiscalité… l’économiste, qui a animé une conférence-débat à Rabat, le 23 janvier, à l’initiative de la Fondation Abderrahim Bouabid, pose son regard sur les inégalités…