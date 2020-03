Coronavirus : ouverture d’un compte pour la réception des dons

Dans le cadre de l’effort national de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus et ses effets, et afin de permettre aux personnes, physiques ou morales, d’y contribuer, un compte d’affectation spéciale a été créé, n° : 3.1.0.0.1.13.030, intitulé “Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus La Covid-19”, indique le ministère de l’Économie et des Finances.

Par Yassine Majdi