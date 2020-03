Omar Radi condamné à quatre mois de prison avec sursis

Le tribunal de première instance d’Ain Sebaâ a rendu mardi 17 mars son jugement dans l’affaire Omar Radi. Le journaliste et militant a été condamné à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 dirhams, a indiqué le principal intéressé sur son compte Twitter. Sa défense a déjà déposé un recours en appel, a-t-il également fait savoir.

Le verdict dans mon affaire est tombé : j’ai été condamné à 4 mois de prison avec sursis et une amende de 500dh. Un recours en appel a déjà été déposé par ma défense. — Omar Radi (@OmarRADI) March 17, 2020

Initialement, le verdict devait être prononcé le 12 mars, avant d’être renvoyé au 17 mars. Selon le journaliste, la “délibération n’avait pas encore eu lieu”. Placé le 26 décembre dernier à la prison d’Oukacha, Omar Radi avait obtenu la liberté provisoire le 31 du même mois. Le journaliste et militant était poursuivi pour “outrage à magistrat”.

En cause, un tweet publié au mois d’avril 2019, dans lequel il avait émis des critiques à l’encontre du juge Lahcen Tolfi, au lendemain de la confirmation en appel des peines des détenus du Hirak du Rif. Il risquait jusqu’à un an de prison ferme et 5.000 dirhams d’amende.