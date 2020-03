Le groupe Azura ajoute 25 millions de dirhams au fonds pour la gestion de la pandémie

Les dons continuent de renflouer les caisses du fonds pour la gestion de la pandémie de coronavirus. Cette fois-ci, c’est le groupe Azura, opérant dans le secteur agricole, qui fait don de 25 millions de dirhams.

“Pleinement conscient des défis inédits auxquels le Maroc et nos concitoyens font face, et en phase avec les valeurs de solidarité et de citoyenneté du Groupe, Mohamed Tazi, président du Groupe, et l’ensemble de ses collaborateurs participent à cet élan de solidarité et d’entraide avec une enveloppe de 25 MDH”, indique Azura dans un communiqué relayé par la MAP.

Cette contribution s’ajoute à celle de Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, qui a fait don de 200 millions de dirhams de ses fonds propres. Othman Benjelloun, président de Bank Of Africa, dédiera le résultat consolidé et avant impôt du premier trimestre au fonds, soit un milliard de dirhams. L’OCP contribuera à hauteur de 3,3 milliards de dirhams. Afriquia, filiale du groupe Akwa détenu par Aziz Akhannouch, fera don d’un milliard de dirhams au fonds, décidé par le roi Mohammed VI.

Ce fonds sera réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, ainsi qu’au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.