Coronavirus : quand un tweet de Macron suscite la colère des Marocains

Dans un tweet publié dans la journée du samedi 14 mars, le président français Emmanuel Macron annonçait la mise en place de vols spéciaux pour permettre aux citoyens français actuellement au Maroc de regagner leur pays.

Sauf que la dernière phrase du tweet du président français, à l’adresse des autorités marocaines qu’il enjoint à “veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite” a suscité une réaction épidermique chez les usagers du réseau social.

Certains ont estimé que le président français manquait d’éducation :

Vous manquez d’éducation et vos compatriotes aussi qui ne respectent pas les recommandations. C’est un vrai foyer de propagation ce qu’ils ont fait à l’aéroport. Vous avez des cannaux avec les officiels marocains. Utilisez-les au lieu de cette barbariehttps://t.co/jTJtKRFoKUhttps://t.co/8fRNlBK9D8 — 7didane (@7didane) March 14, 2020

D’autres ont tenu à rappeler au chef d’État que le Maroc était indépendant depuis plus de 60 ans :

Tu demandes gentiment déjà. Après on évaluera, on est indépendants depuis 1956 tu sais? — Xav (@XAVSMA) March 14, 2020

Des utilisateurs de la plateforme se sont interrogés sur le ton (peu diplomatique) adopté par le chef d’État français :

Je ne suis pas susceptible mais je trouve @EmmanuelMacron un peu trop directif … surtout la dernière phrase. Dans tous les cas je pense que les français sont plus en sécurité au Maroc 🇲🇦 qu’en France ! — Zakaria Garti – زكرياء ݣارتي (@Zakaria_Garti) March 14, 2020

Le président français et le roi Mohammed VI se sont entretenus le 13 mars au sujet de la suspension des liaisons aériennes entre la France et le Maroc. Une décision qui a ensuite été appliquée à plus de 21 pays ce 14 mars.

Selon les dernières données, près de 4.500 cas ont été détectés en France. Au Maroc, ce chiffre se porte à 18. Six de ces cas ont rejoint le Maroc depuis la France. Le dernier cas signalé n’est autre que le ministre des Transports, Abdelkader Amara.